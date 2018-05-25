Трамп VS Кім Чен Ин: далі буде

За вчорашній день у Трампа було кілька взаємовиключних меседжів. Спочатку він скасовує зустріч з Кім Чен Ином, потім він говорить про те, що «двері відкриті, і пишіть мені завжди, коли хочете», а під кінець дня заявив, що він не виключає, що саміт все-таки відбудеться 12 червня.

Тобто його заяву варто розглядати як певною мірою підняття ставок уже настільки, наскільки це можливо. Для Північної Кореї зустріч Трампа і Кім Чен Ина важлива, оскільки вирішує стратегічні завдання, які ставить перед собою північнокорейське керівництво. І отже, так чи інакше, має бути повернення до переговорного процесу з нових переговорних позицій. Я не виключаю, що сторони зараз будуть погрожувати один одному, але є дорожня карта зближення, в якій зацікавлені глобальні гравці, в тому числі, Китай.

Очевидно, що не вся Адміністрація Трампа поділяє думку, що необхідно зближувати позиції і шукати компроміс з Північною Кореєю

Очевидно, що не вся Адміністрація Трампа поділяє думку, що необхідно зближувати позиції і шукати компроміс з Північною Кореєю. Зокрема, Джон Болтон (радник президента США з нацбезпеки) категорично проти домовленостей з Північною Кореєю, оскільки він вважає, що Кім Чен Ин обмане. Тому тут є питання, в якій точці це підвищення ставок почне переходити в площину нового переговорного процесу або, скажімо так, відновлення переговорного процесу.

На даний момент є три ключові позиції. Перша - це те, що сторони не подавали недовіри один до одного навіть в дрібничках. Друга позиція – це те, що Північна Корея і США розглядають денуклеаризацію кардинально протилежно. Якщо для Сполучених Штатів денуклеаризація КНДР полягає у відмові від ядерної зброї, її ліквідацію і припинення будь-яких випробувань та ракетно-ядерної програми в обмін на економічні преференції, зняття санкцій, надання економічної допомоги (так званий «лівійський варіант»), то для Північної Кореї мова йде лише про згортання на деякий час ракетних та ядерних програм, припинення випробувань на середньострокову перспективу, можливий допуск на деякі об’єкти представників МАГАТЕ та експертів. Тобто речі, які передбачають довгограючий процес step by step.

Аргументи жорсткої лінії в дипломатії Кореї і Сполучених Штатів ще не вичерпані

Для Північної Кореї важливо, щоб в них зберігався арсенал ядерної зброї як зброї стримування. В стилі ядерної програми де Голля, коли мала країна не може завдати нищівний удар по великій державі, але може створити ситуацію, коли напад з боку великої держави проти малої буде занадто дорогим з кожного погляду, що, фактично, знижує ризик прямого військового зіткнення. Власне кажучи, ось цього і хоче Північна Корея. Але це суперечить інтересам Сполучених Штатів, які все ще бояться, що міжконтинентальні балістичні ракети можуть потенційно досягнути Сполучених Штатів.

Аргументи жорсткої лінії в дипломатії Кореї і Сполучених Штатів ще не вичерпані. США вже направили авіаносець до Японії, посиливши військову присутність. Трамп номінував на посаду посла в Південній Кореї адмірала-«яструба», відомого своїми достатньо різкими заявами щодо Північної Кореї. І це також певною мірою має вплинути на переговорний процес. Ба більше, вчора Держсекретар США Помпео Майк заявив, що Сполучені Штати все ще не виключають, а, навпаки, будуть підходити максимально зважено до питання завдання бойових ударів по ядерних об’єктах Північної Кореї.

Тобто йде підвищення ставок, і ці ставки, з одного боку, можуть взагалі нівелювати переговорний процес, і сторони повернуться до вихідних позицій, або це призведе до нового етапу переговорного процесу, коли можливе поетапне зближення позицій. Відносно, тих же самих ядерних об’єктів, економічної допомоги, санкцій тощо.

З моєї точки зору, основним гравцем на новому етапі, який може відбутися, буде Китай, який й ініціював переговорний процес, створив умови, з яким Північна Корея проводила постійну живу дискусію (Кім Чен Ин двічі їздив до Китаю, і представництво вищого керівництва Трудової партії Кореї днями було в Пекіні на зустрічі з Сі Цзіньпіном). Тобто Китай є модератором цього процесу і, скоріше за все, він же і буде продовжувати створювати для нього умови.

Але якщо США будуть проявляти надмірну непоступливість, то Китай може втратити інтерес до стимулювання Північної Кореї до діалогу. І тоді відбудеться повернення до елементів «холодної війни» і заморозки відносин і контактів між півднем і північчю Кореї. Це буде іміджевий удар по Мун Чже Іну, президенту Південної Кореї, це підірве нинішню архітектуру по профілактиці загроз в Жовтому морі, і це призведе до зниження загроз у регіоні.

Віталій Кулик, директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства