В американському місті кілька днів тривають заворушення через вбивство підлітка поліцейським

Охорона правопорядку в американському місті Фергюсон, де після резонансного вбивства чорношкірого підлітка почалися заворушення, перейшла до поліції штату на чолі з офіцером-афроамериканцем, передає РИА Новости з посиланням на телеканал Fox News.

Поліцейський у місті Фергюсон (передмістя Сент-Луїса в штаті Міссурі) 10 серпня застрелив 18-річного чорношкірого підлітка Майкла Брауна. Після події в місті кілька днів тривають заворушення, кілька жителів постраждали в зіткненнях з поліцією, яка застосувала сльозогінний газ та гумові кулі для розгону натовпу.

У четвер губернатор Міссурі Джей Ніксон призначив відповідальним за охорону правопорядку в місті дорожню поліцію штату на чолі з афроамериканцем Роном Джонсона (Ron Johnson), який народився і виріс у Фергюсоні.

«Це виглядало як зона військових дій, що неприйнятно. Нам всім потрібно простягнути один одному руки, щоб відновити втрачену довіру і допомогти повернути в місто спокій», - заявив Ніксон на прес-конференції.

Генпрокурор США Ерік Холдер раніше закликав місцеву владу не загострювати ситуацію зайвої демонстрацією сили.