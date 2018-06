Сюжет CNN про затримання північнокорейських шпигунів доводить, що КНДР не могла отримати ракетні секрети з України - СБУ

Служба безпеки України заявляє, що оприлюднене CNN відео про затримання шпигунів із Північної Кореї, які намагалися викрасти секретну інформацію про розробку ракет, свідчить про те, що такі секрети в України викрасти не могли, як повідомляє "Радіо Свобода".

«Ми разом його створювали цей ролик. Ми трьом чи чотирьом українським телеканалам передали це відео, я не знаю, чому використали лише CNN… Це відкрита інформація, був суд, рішення суду. Журналісти ініціативно звернулися, ми знайшли архівне відео, яке в 2011 році вже стояло в нас на сайті. Ми просто передали архіви, які вже оприлюднювалися. Якщо ви дивилися сюжет, то ми дуже наголошували на тому, що не могли у нас вкрасти», – сказала речниця СБУ Олена Гітлянська.

Телеканал CNN пізно ввечері 24 серпня оприлюднив відеозапис проведеної в 2011 році українськими спецслужбами операції щодо затримання двох громадян КНДР, які намагалися викрасти в Україні секретну інформацію щодо розробки ракет. Відео, за інформацією телеканалу, надали спецслужби України на тлі повідомлень ЗМІ про нібито отримання Пхеньяном двигунів українського виробництва для балістичних ракет.

Журналістам також дозволили навідати двох засуджених за звинуваченням у шпигунстві громадян КНДР у в’язниці на Житомирщині. Засуджені просили екстрадувати їх до Північної Кореї, проте їм відмовили.

На записі видно, як двоє чоловіків, перебуваючи в гаражному приміщенні, фотографують документи (несправжні, як згодом заявили в СБУ). Потім їх заарештовують представники сил безпеки.

Як повідомляє CNN, офіцер СБУ, який працював над справою в 2011 році, наголосив, що «неможливо», щоб Північна Корея здобула в Україні якусь інформацію про ракетні технології, оскільки він впевнений у тому, що всі їхні шпигунські спроби були припинені.

За його словами, ще двоє громадян КНДР, які прибули до України з посольства своєї країни в Москві, були депортовані після того, як їх затримали при спробі отримати «ракетні боєприпаси, засоби для розміщення ракети, зокрема, для ракет класу «повітря-повітря». Також був депортований ще один громадянин Північної Кореї, який мав переправити пристрої з України.

Офіцер, імені якого не називають, також повідомив, що у 2015 році п’ятеро північнокорейських громадян були депортовані за «допомогу в розвідувальній роботі Північної Кореї в Україні».

14 серпня американське видання The New York Times оприлюднило статтю, в якій стверджує, що успіх КНДР у випробуванні міжконтинентальних балістичних ракет, здатних досягти США, може бути пов’язаний із купівлею на чорному ринку двигунів, ймовірно, з українського заводу, який має історичні зв’язки з російською ракетною програмою. The New York Times наводить секретні висновки розвідслужб США і цитує експерта з ракет із Міжнародного інституту стратегічних досліджень Майкла Еллемана.