ФСБ завдяки "ВКонтакте" тепер знатиме не лише номер телефону, а й банківської картки користувачів

Про запуск сервісу для користувачів соцмережі повідомила прес-служба російського банку, передає РИА Новости.

"Тепер користувачі "ВКонтакте" можуть, не виходячи зі свого аккаунта, переказувати гроші з карти на карту "Сбєрбанку" за номером телефону, оплачувати мобільний зв'язок, купувати "валюту" соціальної мережі для себе і друзів "ВКонтакте", - йдеться в повідомленні банку.

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Для того щоб скористатися "Сбербанк Онлайн" в "ВКонтакте" необхідно вступити в групу "Сбербанк: банк друзів" в цій мережі, запустити додаток за посиланням "Сбербанк Онлайн" і створити для реєстрації в додатку особистий код, що складається з п'яти цифр.

Як зазначає видання, у вересні 2014 року "Сбербанк" запустив додаток для соціальної мережі "Однокласники". На сьогодні в ньому зареєструвалися понад 50 тисяч осіб.