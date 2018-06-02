Білий дім готується до можливої зустрічі Трампа і Путіна - The Wall Street Journal (відео)

Організація офіційної зустрічі між Путіним і Трампом — поточний проект посла Хантсмана, який триває кілька місяців.

Білий дім почав підготовку можливої зустрічі американського президента Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За словами неназваного високопоставленого чиновника, посол США в Росії Джон Хантсман приїжджав в Вашингтон, щоб допомогти в організації зустрічі лідерів країн. Тим не менш підготовка зараз перебуває на ранній стадії.

«Організація офіційної зустрічі між Путіним і Трампом — поточний проект посла Хантсмана, який триває кілька місяців», — сказав джерело.

Помічник російського президента Юрій Ушаков у квітні повідомляв, що в ході телефонної розмови 20 березня Трамп запросив Путіна в Білий дім.