США тиснуть на європейських союзників щодо збільшення сил стримування РФ – Reuters

У США вважають, що нові сили мають бути готовими впродовж 30 днів переходити до стану повної бойової готовності.

Сполучені Штати Америки прагнуть добитися від країн-членів Організації північноатлантичного договору (НАТО) погодження нового плану щодо збільшення сил з метою стримування дій Російської Федерації на східних рубежах Альянсу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела серед дипломатів та посадовців.

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"Сполучені Штати тиснуть на своїх європейських союзників з метою збільшення батальйонів НАТО, готових до бойових дій кораблів та літаків", - йдеться у повідомленні з посиланням на посадовців. Ці нові кроки покликані зміцнити підхід стримування Альянсом будь-якого можливого російського нападу.

Зокрема, секретар департаменту оборони США Джеймс Меттіс має на меті досягнути широкої підтримки цього плану на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі в четвер, що створить підґрунтя для схвалення лідерами країн Альянсу на саміті у липні.

Зазначений план отримав назву "30-30-30-30". Він передбачає, що Альянс повинен мати 30 наземних батальйонів, 30 ескадрилій повітряних винищувачів та 30 човнів, які будуть готовими впродовж 30 днів приведені в стан бойової готовності.

Видання зауважує, що поки не йшлося про конкретну чисельність військ або встановлений термін для започаткування цієї стратегії. Чисельність батальйонів в НАТО може становити від 600 до тисячі військовослужбовців.

При цьому сказано, що ця пропозиція створює виклик для європейських урядів, які зазнали критики від президента США Дональда Трампа за скорочення військових видатків на оборону після "холодної війни".

"Ми маємо супротивника (Росію), який може швидко переміститися в Балтику або Польщу під час нападу суходолом", - сказав один із високопосадових дипломатів НАТО, обізнаний з планом США.

"Ми не можемо дозволяти собі розкіш, щоб на мобілізацію йшли місяці", - додав він.