Не судити по зовнішності: учасниці конкурсу "Міс Америка" більше не будуть виходити в бікіні

Претенденток на звання найкрасивішої дівчини в США надалі будуть оцінювати не тільки по фізичній привабливості.

Учасниці конкурсу краси "Міс Америка" більше не будуть виходити на сцену в купальниках. Зміниться і філософія конкурсу: претенденток на звання найкрасивішої дівчини у США більше не будуть оцінювати за їхньою фізичною привабливістю.

Як передає Бі-бі-сі, про це заявила Гретхен Карлсон, колишня переможниця конкурсу, яка на початку цього року очолила його піклувальну раду. Елемент конкурсу, в якому учасниці виходили на сцену в купальниках, буде замінений на серію інтерв'ю з претендентками на титул: їх будуть запитувати про їхні захоплення і про те, як вони розуміють завдання володарки титулу "Міс Америка".

"До нас надходило багато звернень від дівчат, які говорили: "Я б дуже хотіла брати участь у вашій програмі, але не хочу розгулювати на підборах і в купальнику". Ну ось, тепер вам не доведеться цього робити", - пояснила Карлсон.

"Яка дівчина не захоче знайти нові можливості, відчути себе сильною, отримати навички лідерства, можливість оплатити навчання і показати себе світу такою, яка вона є, саму свою душу?" - сказала Карлсон про новий формат конкурсу. "Саме за внутрішніми якостями ми тепер будемо їх судити", - додала вона.

Колишній виконавчий директор конкурсу Сем Хаскел і президент фонду Miss America Organization Джош Рендл в минулому році були змушені покинути посади після того як ліберальний сайт Huffington Post опублікував їхню внутрішню переписку.

В електронних листах Haskell і Рендл зневажливо відгукувалися про учасниць конкурсу, їхню зовнішність, інтелект і статеве життя.

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Після їхнього відходу в опікунську раду були призначені троє колишніх переможниць конкурсу, а Карлсон його очолила.

В останні роки Карлсон, колишня ведуча телеканалу Fox News, займається захистом прав жінок, постраждалих від сексуальних домагань, і активно підтримує рух #MeToo ("І мене теж").

У 2016 році Карлсон подала в суд на засновника Fox News Роджера Ейлса, звинувативши його в сексуальних домаганнях. 76-річний Эйлс відкинув звинувачення на свою адресу і заявив, що це помста телеведучої за те, що канал не продовжив з нею контракт.

Однак влітку того ж року Ейлс був змушений покинути компанію після того, як ще кілька співробітниць виступили зі схожими звинуваченнями. Сам він стверджував, що його відхід зі скандалом ніяк не пов'язаний. У минулому році він помер.

Позов Карлсон був врегульований в досудовому порядку, компанія 21st Century Fox домовилася з колишньою співробітницею про те, що виплатить їй 20 млн доларів.

Як повідомляв УНІАН, раніше генсек ООН заявив, що встановлення гендерної рівності може збільшити світовий ВВП на 12 трильйонів доларів до 2025 року.