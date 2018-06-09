Канада буде блокувати повернення Росії до G8 - журналіст

Раніше президент США Дональд Трамп закликав повернути Росію до складу країн "Великої вісімки".

Канада буде блокувати повернення Російської Федерації в "Велику вісімку", поки Крим не буде деокуповано.

Про це повідомила журналістка телеканалу CBC News Кеті Сімпсон із посиланням на джерело, знайоме з ситуацією, передає dt.ua.

Читайте такожТрамп "ставитися до союзників із презирством": Маккейн розкритикував ідею повернення Росії до G8

"Канада не підтримає дозвіл на повернення Росії в G7, поки вона окуповує Крим", - написала журналістка на сторінці в Twitter.

Відзначається, що Сімпсон спеціалізується на висвітленні політики федерального уряду Канади.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп закликав повернути Росію до складу країн "Великої вісімки".

Цю заяву Трампа підтримав новопризначений прем'єр-міністр Італії Джозеппе Конте і також закликав повернути Росію до складу G8. Зазначимо, що раніше Конте заявляв про необхідність зміцнення зв'язків з Росією і закликав до перегляду санкцій ЄС відносно РФ.