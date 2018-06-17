У Греції після підписання історичної угоди з Македонією почалися протести і сутички (фото, відео)

За інформацією протестувальників, у сутичках постраждали щонайменше 8 осіб.

У Греції пройшли протести та зіткнення з поліцією через підписання угоди з Македонією про зміну назви колишньої югославської республіки.

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Про це повідомляє AFP.

Повідомляється, що близько 500 демонстрантів зібралися біля невеликого села Пізодері в регіоні Преспес, приблизно за 25 км від місця проведення церемонії підписання.

Розмахуючи грецькими прапорами, протестувальники намагалися підійти до місця підписання на березі озера. Але вони були оточені поліцією, яка блокувала всі довколишні дороги. Правоохоронці застосували шумові гранати і сльозогінний газ проти натовпу.

За інформацією протестуючих, в результаті зіткнень постраждали щонайменше 8 осіб.

Як повідомляв УНІАН, Греція і Македонія сьогодні, 17 червня, підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки. Згідно з договором, країна отримає нову назву Республіка Північна Македонія, що відкриває для Скоп'є шлях для вступу в НАТО і ЄС.

Довідка УНІАН. Спір про назву Македонії - країни, що виникла після розпаду Югославії в 1991 році, - триває більше 25 років. Греція вимагає зміни назви сусідньої країни, щоб уникнути плутанини з північним регіоном Греції, який теж називається Македонія.

Греція також застерігає Скоп'є від будь-яких територіальних претензій на всю історичну Македонію, що охоплює, крім колишньої югославської республіки, також північ сучасної Греції. Через це Афіни блокують вступ Македонії до ЄС і НАТО.