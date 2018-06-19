Кім Чен Ин прибув до Китаю (відео)

Візит північнокорейського лідера в Пекін пройде 19-20 червня і включатиме в себе зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до Пекіна, повідомляють NHK і Nihon Television Network. За даними NHK, він прилетів на власному літаку і тепер попрямував в урядову резиденцію Дяоюйтай в центрі міста.

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Візит північнокорейського лідера в Пекін пройде 19-20 червня і включатиме в себе зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном. Очікується, що на зустрічі буде обговорюватися нещодавній саміт США—КНДР, що пройшов в Сінгапурі, передає "Коммерсантъ".

Зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина відбулася 12 червня. Її називають історичною подією. За підсумками переговорів було підписано спільну заяву, однак конкретних кроків по зближенню двох країн і чітких домовленостей в ньому не міститься.