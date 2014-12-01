Путін готує послання Федеральним зборам - ЗМІ
20:38, 01 грудня 2014Світ
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За повідомленням джерела в Кремлі, президент РФ Володимир Путін готує послання до Федеральних зборів, з яким він виступить 4 грудня, самостійно, так само, як він робив це в минулому році.
REUTERS
Президент РФ Володимир Путін готує послання до Федеральних зборів, з яким він виступить 4 грудня, самостійно, так само, як він робив це минулого року, повідомило джерело в Кремлі, повідомляє РИА Новости.
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"Президент займається підготовкою послання, і так само, як попереднє послання за возз'єднання Криму і Росії, так само і зараз він його сам готує. Безумовно, там матеріали запитує, експертну оцінку за якихось рішень, але що в підсумку буде, знає тільки президент", - сказало джерело в Кремлі.
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