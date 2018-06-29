Трамп вмовляв Макрона вивести Францію з ЄС - Washington Post

Американський президент агресивно атакує союзників, погрожуючи вивести США з НАТО і називаючи G7 таким же "поганим" клубом, як торгівля з Канадою і Мексикою.

Під час приватної зустрічі у Білому домі у кінці квітня, президент США Дональд Трамп обговорював торгівлю з Еммануелем Макроном. В якийсь момент він запитав президента Франції: "Чому б вам не вийти з ЄС?". А потім Трамп додав, що якщо Париж покине європейський проект, то Вашингтон запропонує двосторонню торговельну угоду з кращими умовами, ніж у всього ЄС.

Про це пише Washington Post з посиланням на неназваних європейських чиновників. У Білому домі не заперечили ці слова президента, але і коментувати їх відмовилися.

Видання зауважує, що цей епізод чітко вказує на те, що американському президенту не вистачає базового розуміння поглядів Макрона і тих людей, які його обрали. Це був момент, коли президент США запропонував розвалити організацію американських союзників всупереч офіційній політиці американського уряду.

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Washington Post також нагадує, що Трамп неодноразово публічно критикував ЄС і НАТО ще з початку своєї передвиборчої кампанії. Але масштаби і інтенсивність його атак зросли. Лише цього тижня у Північній Дакоті Трамп сказав: "Євросоюз, звісно ж, створений для того, що користуватися США, щоб атакувати нашу скарбничку". Він також поскаржився на торговельний дефіцит між США і ЄС у розмірі 150 мільярдів доларів.

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Також нещодавно Трамп сказав лідерм G7, що "НАТО такий же поганий, як і угода про Зону вільної торгівлі в Північній Америці". Він сказав прем'єр-міністру Швеції, що Америці варто вийти з НАТО. Все це, на думку видання, вказує на те, що Трамп не вірить у Євросоюз і НАТО, так само як і в американські зобов'язання перед ними.