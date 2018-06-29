"Слухайте Термінатора!": Шварценеггер розкритикував стратегію Трампа для вугільної галузі

Шварцнеггер порівняв спроби Трампа "врятувати вугільну галузь" до порятунку інших речей з минулого Америки.

Колишній губернатор Каліфорнії і голівудська зірка Арнольд Шварценеггер виступив проти "порятунку промисловості, що отруює навколишнє середовище".

Про це він заявив у відео, розміщеному в Facebook компанією ATTN, повідомляє Голос Америки з посиланням на CNN.

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"Тож, президенте Трамп, я знаю, Ви насправді хочете бути героєм фільму жанру "екшн", вірно? - говорить Шварценеггер, звертаючись до зображення Трампа. – Тож слухайте Термінатора! Повертатись назад у часі потрібно тільки задля захисту майбутніх поколінь. Однак, Ваша адміністрація намагається повернутись у часі, щоб врятувати вугільну галузь, яка є загрозою для майбутніх поколінь".

Він порівняв спроби Трампа "врятувати вугільну галузь" до порятунку інших речей з минулого Америки.

"Нерозумно і навіть сміховинно повертати застарілі технології, які б відповідали вашому порядку денному". Що Ви захочете повернути потім? Гнучкі диски? Факси? Пейджери? Блокбастери? Подумайте. Що сталось, якби Ви захотіли врятувати блокбастери?", - сказав Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер вже не вперше критикує ідеї президента США. Нещодавно він виступив проти жорсткої політики Трампа стосовно незаконних мігрантів, яка призвела до відокремлення дітей від батьків.

Також, як повідомляв УНІАН, минулого року Шварценеггер відреагував на рішення президента США Дональда Трампа вийти з Паризької кліматичної угоди. "Захист навколишнього середовища не зруйнує нашу економіку", - заявив Шварценеггер з приводу тверджень Трампа про те, що Паризька угода призведе до втрати 2,7 млн робочих місць в Сполучених Штатах до 2025 року.