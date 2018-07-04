"Хочуть втягнути РФ": проросійський президент Молдови заговорив про можливе поновлення конфлікту в Придністров'ї

Додон висловив жаль у зв'язку з тим, що "правлячий режим останнім часом часто вказує на загрозу безпеці Молдови з боку Російської Федерації і Придністров'я".

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що на Дністрі може спалахнути ще один конфлікт, щоб втягнути в нього Росію.

Про це він заявив в інтерв'ю «Незалежній газеті», передає Deschide.

«Я стурбований можливістю реанімації придністровського конфлікту з тим, щоб втягнути в нього Росію. Ризикнуть реалізувати такий сценарій наші демократи? Сподіваюся, що ні», — заявив Додон.

«Народ лякають погрозами з боку РФ і Придністров'я, так як про проєвропейський вектор нічого говорити – "в середу виповнилося чотири роки з моменту підписання угоди про асоціацію Молдови з ЄС, але очікуваних результатів немає". "А після того, як нещодавно суди анулювали результати виборів мера Кишиніва, довіра до правлячої партії підірвана остаточно. Але вибори в парламент розставлять все по місцях, люди проголосують за тих, кому довіряють, і все буде добре», — заявив він.

Додон висловив жаль у зв'язку з тим, що «правлячий режим останнім часом часто вказує на загрозу безпеці Молдови з боку Російської Федерації і Придністров'я».

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Також Додон пригрозив заблокувати концепцію Національної стратегії оборони, якщо парламент не врахує пропозиції глави держави.

Проект Концепції Стратегії національної оборони передбачає «розробку та реалізацію життєздатної та ефективної системи оборони, що відповідає викликам у галузі безпеки, здатної забезпечити запобігання, стримування та відсічі можливих агресій, нападів і підривних дій щодо суверенітету, незалежності, територіальної цілісності країни і/або безпеки її громадян».

Серед загроз і ризиків відзначені: військовий потенціал у придністровському регіоні РМ (у тому числі Оперативна група російських військ – ОГРВ), використання інструментів інформаційної пропаганди, кібератаки, незаконна міграція, незаконний оборот зброї, терористична діяльність. Для посилення оборони передбачається розвивати і зміцнювати військовий потенціал РМ, національну систему оборони – в цілях передбачення, запобігання та протидії загрозам державної безпеки.

Раніше Додон заявив, що голосування в Генасамблеї ООН щодо Придністров'я стало черговим антиросійським демаршем уряду. Генасамблея ООН схвалила резолюцію про виведення російських військ з Придністров'я.