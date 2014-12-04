Юнкер: Росія – це стратегічна проблема ЄС

Юнкер зазначає, що робитиме все можливе, щоб Росія знову стала стратегічним партнером.

«Росія наразі є стратегічною проблемою, але я сподіваюся, що завтра вона знову буде стратегічним партнером. Все, що Європейська комісія може для цього зробити – буде зроблено», – каже Юнкер.

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Відносини між країнами Заходу та Росією погіршилися з часу анексії українського Криму, передає Радіо Свобода.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся так званий «референдум» про статус півострова, що стало приводом для Росії включити Крим до свого складу. Україна, Європейський союз та США не визнали це голосування і вважають, що Росія анексувала Крим.

Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також у введенні військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає.