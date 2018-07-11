Суд в Іспанії позбавив Пучдемона і ще п'ятьох політиків депутатських мандатів

Суд надав можливість партіям, представленим у новообраному парламенті Каталонії, замінити відсторонених політиків іншими депутатами, до яких у влади Іспанії немає претензій.

Верховний суд Іспанії позбавив колишнього главу Каталонії Карлеса Пучдемона і ще п'ятьох лідерів боротьби за незалежність регіону від Мадрида мандатів регіональних депутатів.

Рішення судді Пабло Льярена стосується також колишнього заступника голови уряду Каталонії Оріола Жункераса і ще чотирьох політиків, які утримуюються під вартою за звинуваченням у заколоті, розтраті бюджетних коштів та інші правопорушеннях, пише DW.

Водночас суддя надав можливість партіям, представленим у новообраному парламенті Каталонії, замінити відсторонених політиків іншими депутатами, до яких у влади Іспанії немає претензій.

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Уряд Іспанії на початку листопада 2017 року відправив у відставку каталонську адміністрацію і позбавив повноважень регіональний парламент. Приводом послужила організація місцевими політиками референдуму про незалежність Каталонії. Всього під слідством опинилися 25 осіб, при цьому Пучдемону і чотирьом його прихильникам вдалося втекти до Бельгії. 25 березня Пучдемона затримали в Німеччині, але незабаром його відпустили під підписку про невиїзд. Німецький суд має вирішити, чи слід видавати Пучдемона Іспанії.