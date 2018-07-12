Найважливіше з саміту Трампа і Путіна може лишитися за лаштунками, і це має непокоїти - екс-посадовець ЦРУ

Українці мають значні підстави для занепокоєння через майбутні переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна, заплановані на 16 липня в Гельсінкі.

Про це заявив експерт з питань Євразії і колишній посадовець Державного департаменту США і ЦРУ Пол Гобл, передає Голос Америки. «Гадаю, українців мав би жахати (такий саміт) навіть не тим, що буде оголошено якусь угоду стосовно Криму чи Донбасу. Я не думаю, що це станеться», – сказав Гобл.

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«Гадаю, українців мають дуже непокоїти такі речі, які Трамп може сказати Путіну у приватному форматі і які Путін може розцінити як поворот у його напрямку і відхід від позицій, про які США заявляють публічно», – наголосив аналітик.

Експерт не очікує на проголошення резонансних угод у результаті саміту. «Може видаватись, що результати цього саміту будуть меншими, ніж насправді. Я не очікую значної угоди, не очікую жодної спільної декларації, де перераховувались би якісь обміни, – наголосив він. – Я справді побоююсь того, що президент Трамп неодноразово демонстрував, – що він на приватній зустрічі може говорити речі, які інші країни інтерпретують по-своєму. Він робив заяви і про Україну і про Крим, який є територією України, якими, я впевнений, Путін хоче скористатись».

Путін, імовірно, не буде наполягати на формалізації результатів саміту, вважає аналітик.

«Варто пам’ятати, що Путін – дуже хитрий і кмітливий політик, і він знає, що, якщо ті компроміси, які американський президент може озвучити у приватному форматі, буде формалізовано угодою, це матиме два наслідки», – вважає Гобл і перелічує їх.

З одного боку, це може викликати хвилю осуду, яка, з великою ймовірністю, може призвести до перемоги Демократичної партії у проміжних виборах до Палати представників США. Це ускладнить ситуацію для Трампа, переконаний аналітик, і створить загрозу імпічменту.

По-друге, зросте кількість тих, хто скептично оцінює можливі дії Трампа щодо Росії або Східної Європи і бачить за ними російські вимоги.

Результати саміту, бодай і неформальні, можуть вплинути на подальші дії Путіна, вважає Пол Гобл. «Мене непокоїть те, що будуть говорити приватно, особливо протягом зустрічей у форматі сам-на-сам, тому що … Путін показав, що він завжди готовий діяти на основі таких (неформальних) домовленостей, зокрема й проти України», – вважає експерт.