У Росії строковики скаржаться на затримку дембеля

Нижньогородські солдати-строковики поскаржилися на затримку демобілізації після примусового підписання заяви на переведення на контрактну службу.

Про це кореспонденту НИА "Нижний Новгород" повідомили у Громадській організації "Нижньогородський комітет солдатських матерів" 4 грудня 2014 року.

Читайте такожРФ продовжує перекидати війська на Донбас, за вихідні увійшли 2 дивізіони артилерії - ІСЗа словами джерела, починаючи з квітня 2014 року, 23 солдати-строковики з Нижньогородської області звернулися в комітет солдатських матерів з проханням розібратися в даній ситуації. Солдати повідомили про те, що їх фактично змушували писати заяви про переведення на контрактну службу. Все це, за їх словами, відбувалося примусово.

Згідно з інформацією, скарги надійшли від нижньогородців, що проходять службу в Читі, Нижньогородській області, Ленінградській та інших регіонах Російської Федерації. Перша скарга надійшла до комітету солдатських матерів на початку квітня 2014 року. Звернення продовжують надходити і досі. Одними з останніх звернулися батьки нижньогородців, які проходять військову службу в Борзі, що буквально втратили надію демобілізуватися найближчим часом. Солдат ще під час служби попросили написати заяву про переведення на контракт, пояснюючи, що це для галочки, і їх усіх звільнять по закінченні служби за призовом. Термін служби одного з нижньогородців закінчився вже 20 листопада, але по закінченні строкової служби солдату дослівно повідомили: "Підписав контракт - служи".

За однією з версій, більше двох десятків солдатів, поскаржилися на те, що їх не пускають додому, пов'язують це з нестабільною ситуацією в Україні. У комітеті повідомили, що солдатам ніхто в армії не пояснює їх законні права, тому командування користується їх правовою безграмотністю і перевищує свої повноваження. "Складність полягає в тому, що контракт можна укладати мінімум на два роки, і підписавши його, ти зобов'язаний служити. Тільки не всі знають, що в 2012 році було введено тимчасове положення, згідно з яким командир частини не може укладати контракт з солдатом-строковиком - це може робити тільки військкомат. Також є багато інших цікавих моментів, але проблема залишається проблемою. Іноді вдається їх вирішити з допомогою військової прокуратури", - повідомили в комітеті.

Скарги солдатів-строковиків зараз знаходяться на розгляді. Незважаючи на спроби вирішити ситуацію, заяви від військовослужбовців продовжують надходити в комітет солдатських матерів Нижньогородської області.