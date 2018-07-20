The Economist: Корупція бере реванш в Україні, Румунії і Словаччині

Наступ на антикорупційних активістів і політиків став трендом у Східній Європі.

Для румунських корумпованих політиків Лаура Кевеші була нічним кошмаром. Ставши головою Національного антикорупційного директорату (DNA) в 2013 році, непримиренний прокурор висунула обвинувачення проти більше тисячі чиновників, бізнесменів і політиків включно з колишніми міністрами. В червні DNA добився засудження лідера правлячої Соціал-демократичної партії Лівіу Драгні. Йому загрожує три з половиною роки в’язниці за те, що він незаконно влаштував так, щоб двоє його однопартійців отримували виплати від агенції захисту прав дітей.

Однак, соратники Драгні почали опиратися, звинувативши Кевеші у некомпетентності і упередженості. В лютому міністр юстиції Румунії розпорядився звільнити голову DNA, але президент Клаус Йоганніс не підписав це рішення. Зрештою, 9 червня йому все ж довелося звільнити Кевеші через рішення Конституційного суду, пише The Economist.

Кевеші і DNA були маяком надії для реформаторів у Центральній і Східній Європі. Її звільнення – це частина тенденції. По всьому регіоні антикорупційні партії і рухи зіштовхнулися з ударом самовдоволених політиків, а також з поширенням розчарування серед населення.

В Україні, де в політиці домінують могутні олігархи, реформатори здобули, здавалося б, перемогу у червні, коли парламент підтримав створення незалежного антикорупційного суду. Але критики кажуть, що у цього суду не буде потрібної сили. Тим часом, антикорупційні активісти стикаються з непримиренними переслідуваннями. Видання нагадує про атаку на Віталія Шабуніна. 17 липня його облили зеленкою, поки поліція мовчи спостерігала за цим поруч і не втручалася.

У Болгарії – найбільш корумпованій країні Євросоюзу – ледве ухвалили антикорупційних закон. Але він порушує директиву ЄС, адже не захищає тих, хто повідомляє про хабарників. У Чехії прем’єр-міністр Андрей Бабіш сформував свій вже другий міноритарний уряд, попри звинувачення у шахрайстві.

Видання нагадує також про те, як у Словаччині навесні були убиті молодий журналіст і його подружка. Хлопець проводив журналістське розслідування темних справ урядовців. Після вбивства і масових протестів, які воно спричинило, прем’єр-міністр Роберт Фіцо пішов у відставку.

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Партії, які виступають за правильне і чесне управління, залежать від надій громадян на побудову кращої країни. Але ці надії згасають. Корумповані ж політичні сили мають більш конкретні мотиви: вони хочуть грошей, влади і безкарності.

«Відколи Соціал-демократична партія прийшла до влади у Румунії всі сили уряду були кинути на те, щоб Драгня не потрапив за ґрати», - каже лідер опозиційної антикорупційної партії «Союз за порятунок Румунії» Дан Барна.

Видання зауважує, що загроза від підйому корумпованих сил в Східній Європі в тому, що політологи називають «захопленням держави». Йдеться про монополізацію уряду підкупними акторами. Словацький депутат і засновник антикорупційного руху «Разом» Мирослав Беблавий наголошує, що викривати злочини без покарання мало що означає. На його думку, це може підштовхнути виборців у обійми популістів, які пообіцяють помститися елітам.

«Якщо ви бачите, як хтось щодня плює вам в обличчя, а ви не можете нічого з цим вдіяти, це робить вас максимально розлюченим», - сказав Беблавий.