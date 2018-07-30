У Варшаві опозиційний політик назвала українців «п’ятою колоною» у Польщі

Однопартійці засудили антиукраїнські висловлювання і просять суд її покарати.

Радниця опозиційної партії «Громадянська платформа» Моніка Суска зробила принизливий коментар щодо українців, які живуть в Польщі. Зокрема, вона назвала їх «п’ятою колоною» в країні, пише Gazeta Wyborcza.

На своїй сторінці у Twitter Суска написала: «У мене завжди був свій погляд на тему українців. І ми впускаємо їх на всіх парах. Українці в супермаркетах, українці в транспорті, українці на будівництві, а тепер українці ще й п’ята колона. Впевнена, це не окремий випадок. Нещодавно на площі Шембека українці влаштували авантюру на захист партії «Право і Справедливість»».

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Видання пояснює, що сповнений ненависті коментар Суски пов’язаний з демонстраціями проти оновлення закону про Вищий суд Польщі. Зміни в дуже швидкому темпі ухвалив Сейм, а в четвер їх підписав президент Анджей Дуда. Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Один з демонстрантів поводився особливо агресивно. Не виключено, що він умисне спровокував реакцію поліції. Пізніше з’явилися повідомлення, що провокатор був схожий на українця Вячеслава Скідана, який виступив у телепрограмі «Jaka to melodia». Зрештою, Скідан і демонстрант виявилися різними людьми, але українця все одно несправедливо охрестили «провокатором».

Після антиукраїнського коментаря радниця «Громадянської платформи» Моніка Суска сама стала об’єктом гострих коментарів. В польських ЗМІ її слова були використані в якості доказу того, що між правлячою «Правом і Справедливістю» Ярослава Качиньського і опозиційною «Громадянською платформою» немає ніякої різниці. Лідер руху проти відродження фашизму Лідія Доманьска теж розкритикувала Суску і її «жорстокий випад».

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Радниця опозиційної партії видалила антиукраїнське повідомлення з Twitter і написала вибачення. Але пропри це, лідер «Клубу радників Громадянської платформи» Ярослав Шостаковський повідомив, що його колегу покарають за антиукраїнський коментар.

«Пост був абсолютно скандальний і недопустимий. Як голова Клубу радників Платформи в Раді Варшави, я надсилаю запит про покарання Моніки Сускої в Регіональний колегіальний суд», - наголосив Шостаковський.