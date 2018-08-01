FТ назвала Макрона головним гальмом у досягненні домовленості ЄС і Британії по "брекзиту"

В офісі британського прем'єра популярна думка, що Макрон сподівається отримати вигоду для своєї країни від розлучення з Британією.

Президент Франції Еммануель Макрон є головним гальмом у досягненні угоди між Євросоюзом і Великобританією за умовами "брекзиту".

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Про це пише Financial Times, зазначаючи, що в офісі британського прем'єра Терези Мей популярна думка, що Макрон сподівається отримати вигоду для своєї країни від розлучення з Британією, передає Бі-бі-сі. Він розраховує, що в разі поганих або ніяких домовленостей робочі місця і гроші інвесторів перетечуть з Лондона в Париж.

Газета зазначає, що Тереза Мей вже закликала Макрона пом'якшити позицію Франції, оскыльки у випадку "брекзит-хаосу" постраждає і Європа, і її громадяни.

Британський прем'єр вже заручилася розумінням Ангели Меркель з цього питання. Один британський чиновник сказав FT, що канцлер готова надати Мішелю Барньє, головному переговірнику Євросоюзу з "брекзиту", більше свободи для укладання угоди.

Але французькі офіційні особи наполягають на тому, що всі ці переговори між главами держав не повинні впливати на роботу Барньє та інших переговірників з "брекзиту" і поки немає підстав вважати, що Макрон піде на поступки.