Розлучення Петросяна і Степаненко: спливли нові скандальні подробиці
Російська гумористка Олена Степаненко офіційно подала на розлучення з Євгеном Петросяном.
Читайте такожРозлучення Петросяна і Степаненко: у справі присутній адвокат Путіна - ЗМІ
Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Mash. "Вимоги про розлучення адвокат Олени озвучив сьогодні на слуханнях у справі про розподіл майна. Зазвичай у таких випадках дається місяць на роздуми (для примирення), але суддя цього місяця не дала і взагалі оголосила процес закритим", - йдеться у повідомленні.
Виявилося, що Степаненко вимагає всі авторські права на спільну творчість.
"Сторони намагалися домовитися про права півроку, але, мабуть, не вийшло", - додали в Mash.
Як повідомляв УНІАН, 3 серпня низка російських ЗМІ повідомила про намір Олени Степаненко та Євгена Петросяна розлучитися після 33 років спільного життя.
Також повідомлялося, що причиною розлучення, ймовірно, стала молода коханка Петросяна.