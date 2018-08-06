Розлучення Петросяна і Степаненко: спливли нові скандальні подробиці

12:57, 06 серпня 2018
Світ
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Російські гумористи поділять і жарти / фото Mash

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Mash. "Вимоги про розлучення адвокат Олени озвучив сьогодні на слуханнях у справі про розподіл майна. Зазвичай у таких випадках дається місяць на роздуми (для примирення), але суддя цього місяця не дала і взагалі оголосила процес закритим", - йдеться у повідомленні.

Виявилося, що Степаненко вимагає всі авторські права на спільну творчість.

"Сторони намагалися домовитися про права півроку, але, мабуть, не вийшло", - додали в Mash.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня низка російських ЗМІ повідомила про намір Олени Степаненко та Євгена Петросяна розлучитися після 33 років спільного життя.

Також повідомлялося, що причиною розлучення, ймовірно, стала молода коханка Петросяна.

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Теги: #Росія#розлучення