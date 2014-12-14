Росія повною мірою відчує результат санкцій у 2015 році - МЗС Чехії

"Росія повною мірою відчує результати санкцій з боку США і Євросоюзу в 2015 році. Але зміни в поведінці Москви по відношенню до України можна очікувати лише в більш тривалому часовому горизонті", - вважає МЗС Чехії, передає РІА "Новости".

”Найбільш наочним проявом нинішньої ситуації в Росії є падіння курсу рубля, обмежений доступ на фінансові ринки і відплив капіталів. Разом із зниженням цін на нафту це веде до синергетичного ефекту, що завдає значних збитків російській економіці”, - йдеться в заяві.

В МЗС Чехії вважають, що головний результат санкцій у комбінації з іншими чинниками дасться взнаки впродовж наступного року, коли можна буде очікувати подальшого зростання інфляції, реального зростання цін і продовження відпливу іноземного капіталу.

На думку авторів документа, у зв`язку із забороною доступу на західні фінансові ринки в Росії сповільняться або зупиняться стратегічно важливі інвестиційні проекти. При тривалій дії санкцій і одночасно низьких цінах на нафту виникне внутрішньополітична дилема: чи підтримувати малоефективні держфірми чи провести необхідні внутрішні реформи і диверсифікувати економіку.

Читайте також«Роснефть» на тлі санкцій пересаджує топ-менеджерів зі службових на особисті авто ”Вплив санкцій на зміни російської політики щодо України нереально очікувати раніше, ніж у тривалому часовому горизонті”, - йдеться в документі і водночас наголошується, що деякі прояви змін уже можна спостерігати.

Нинішні проблеми російської економіки викликані не тільки західними санкціями: значну роль у них відіграють багаторічні структурні проблеми національного господарства, викликані акцентуванням на видобутку й експорті сировини, а також втратою довіри в російського партнера, вважають автори доповіді.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку в Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія й низка інших країн ввели проти Росії санкції.