В Індонезії шаман 15 років утримував у печері дівчину, лякаючи "джином"

Ночами шаман ґвалтував дівчину, вдень ховав її у печері.

На острові Сулавесі в Індонезії 28-річну жінку звільнили з полону шамана на ім'я Яго, який утримував її 15 років. Він переконав її у тому, що одержимий джином, який зловить її при спробі втекти.

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Як повідомляє Бі-бі-сі, полонянка потрапила до шамана у віці 13 років. Її привели до нього її ж родичі для "лікування". Через деякий час він сказав їм, що дівчинка вилікувалася і поїхала в Джакарту влаштовуватися на роботу. Її намагалися знайти, але безуспішно.

Тим часом шаман розповідав дівчині про джина і навіть показував його "фото". Ночами він ґвалтував її у себе вдома, вдень ховав у печері. Там її і знайшли через 15 років після того, як вона потрапила до шамана. Його затримали і будуть судити.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Індонезії крокодил убив заклинателя крокодилів.