Сенат США закликав Ассанжа дати свідчення щодо втручання РФ: його юристи вже розглядають пропозицію

Комітет з питань розвідки Сенату США закликав засновника WikiLeaks Джуліана Асанжа надати свідчення у справі щодо втручання РФ у вибори президента США у 2016 році.

Про на своїй сторінці у Twitter повідомила організація WikiLeaks, оприлюднивши копію листа.

Зазначається, що лист доставлено через посольство США в Лондоні. Команда юристів WikiLeaks заявила, що "розглядає пропозицію, але свідчення повинні відповідати високому етичному стандарту".

У листі йдеться, що Ассанж має можливість надати свідчення в закритому режимі, в зручному місці і в зручний час.

У 2016 році сайт організації WikiLeaks оприлюднив документи Демократичної партії США, які, як повідомляли спецслужби США, були викрадені пов’язаними з урядом РФ хакерами.

