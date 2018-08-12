ФБР знайшло російський вплив на конфлікт в американському Шарлотсвіллі

Рік тому в американському містечку сталися сутички між націоналістами та антирасистами.

Загострення конфлікту в американському місті Шарлотсвілл могло бути викликано втручанням РФ.

Про це в інтерв’ю CNN заявив конгресмен Томас Гаррет, пославшись на закритий брифінг з главою ФБР, передає Європейська правда.

"Два місяці тому я знаходився на закритій сесії брифінгу по ситуації в Шарлоттсвіллі із директором ФБР. Серед інших, я запитав, чи мало місце якось втручання Росії в розпалюванні вогню навколо того, що трапилося в Шарлотсвілл.- Мені було сказано, що так",- заявив конгресмен.

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Нагадаємо, минулорічні заворушення в Шарлотсвілл почалися через наміри влади прибрати з міського парку пам'ятник генералу армії конфедератів Роберту Лі.

В результаті зіткнень між учасниками "Маршу об'єднаних правих" і їх противниками загинула жінка, поранення отримали 34 особи.

Президент США Дональд Трамп, засудивши дії націоналістів, зазначив, що в насильстві винні обидві сторони. Така заява викликала гостру критику.