США направлять на інші цілі виділені Сирії $230 мільйонів

Спільно з конгресом Держдепартамент направлятиме ці кошти на підтримку інших ключових пріоритетів зовнішньої політики.

Держдепартамент США вирішив перенаправити на інші цілі $230 млн, які планувалося виділити на стабілізацію ситуації в Сирії.

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Про це йдеться в коментарі офіційного представника Держдепу Гізер Нойерт, передають Ведомости. Вона пояснила, що з квітня партнери США по коаліції пожертвували Сирії близько $300 млн, у тому числі $100 млн виділила Саудівська Аравія, $50 млн - Об'єднані Арабські Емірати.

З урахуванням цих пожертвувань держсекретар Майк Помпео розпорядився перенаправити на інші цілі $230 млн, виділені раніше Вашингтоном на стабілізацію ситуації в Сирії, пояснила Нойерт. За її словами, рішення ухвалив особисто держсекретар, отримавши згоду Білого дому. Помпео «взяв до уваги вже зроблений США значний військовий і фінансовий внесок» в Сирію, йдеться в заяві представника Держдепу.

«Спільно з конгресом Держдепартамент буде направляти ці кошти на підтримку інших ключових пріоритетів зовнішньої політики», - зазначила Нойерт, підкресливши, що цілі США в Сирії залишилися такими самими, як і рашіне. Вона додала, що рішення про перенаправлення коштів не вплине на гуманітарну допомогу сирійцям, на яку США виділили з початку конфлікту $8,1 млрд.