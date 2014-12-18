Обама підписав закон про підтримку України, але не про постачання зброї

Американський президент підписав у вівторок ухвалений у Конгресі бюджетний закон, який серед витрат на загальну суму в 1 трильйон 100 мільярдів доларів передбачає й підтримку України, передає ТСН.

У тексті, що займає понад 1 тисячу 600 сторінок, міститься, зокрема, пункт про надання Україні позикових гарантій. 175 мільйонів доларів мають піти до програми Ініціативи запевнення Європи, що дасть можливість США надати допомогу Україні і трьом країнам Балтії на розвиток їхніх збройних сил.

Крім того, документ передбачає запровадження перешкод на допомогу США будь-яким діям чи політиці, які визнають анексію Росією українського Криму, чи заборони на контракти з найбільшим російським експортером озброєнь "Рособоронекспорт". Цей законопроект покриває більшість витрат уряду США до вересня наступного року.

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Раніше у вівторок у Білому домі повідомили, що Барак Обама підпише й ще один ухвалений днями в Конгресі закон про підтримку України і санкції проти Росії. Цей закон теж передбачає санкції проти "Рособоронекспорту", а також надає президентові право (але не вимагає) запроваджувати санкції проти російського енергетичного сектора, зокрема, проти "Газпрому", якщо ця компанія перекриє газ країнам НАТО, Україні, Грузії чи Молдові.

Передбачене і право президента накладати санкції проти іноземних фінансових інституцій, які фінансуватимуть ті російські компанії й сектори економіки, щодо яких США накладуть свої санкції.

Щодо України закон передбачає, що президент США має право (але не зобов'язаний) надавати допомогу Україні оборонними озброєннями, такими, як, наприклад, протитанкова чи бронебійна зброя або протиартилерійські радари, безпілотні розвідувальні апарати, системи захищеного зв'язку тощо, а також військовим навчанням.

Передбачено також розширити невійськову допомогу Україні – на облаштування вимушених переселенців, на переорієнтацію експорту оборонних підприємств із Росії на інші ринки, – а також надати Україні термінову допомогу в галузі енергетики за нинішніх умов нестачі палива і електроенергії, серед того й для зменшення залежності України від імпорту енергоносіїв.