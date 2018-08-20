Обвал мосту в Італії: за кілька місяців до трагедії інженери попереджали про послаблення конструкцій - ЗМІ

Не зважаючи на експертні висновки ні профільне міністерство, ні дорожня компанія не вважали за необхідне обмежити рух мостом.

За кілька місяців до трагедії в Генуї інженери-експерти дійшли висновку, що через корозію металевих кабелів, які підтримували магістральний міст, міцність його знизилась на 20%.

Такі висновки були оприлюднені ще в лютому, повідомив італійський журнал Espresso, передає Європравда з посиланням на Associated Press.

Проте не зважаючи на експертні висновки, пише журнал, ні профільне міністерство, ні дорожня компанія не вважали за необхідне обмежити рух мостом, заборонити проїзд важким вантажівкам, звузити проїзну частину з двох до однієї смуг чи запровадити обмеження швидкості на ключовій транспортній артерії міста.

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Колишній міністр транспорту Граціано Дельріо заявив на прес-конференції в понеділок, що "ніхто ніколи не повідомляв про необхідність обмеження руху" на мосту.

Кореспондент Espresso Фабріціо Гатті наголосив, що зменшення міцності на 20% для сучасних мостів не є суттєвим фактором, проте у випадку таких конструкцій як міст Моранді із відомими дефектами після оприлюднення таких застережень слід було діяти більш рішуче.

"Всі добре знали про ситуацію на цьому мосту", - сказав Гатті.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня на півночі Італії в місті Генуя сталося обвалення магістрального мосту Моранді, довжина якого перевищує 1 км, висота - 90 метрів.

Міст було споруджено в 1960-х роках на заході від центру Генуї. Причиною обвалу могло стати ослаблення несучих конструкцій. Під час обвалення на мосту було 30-35 автомобілів і три вантажівки.

Станом на 15 серпня підтверджено 38 загиблих, серед них троє дітей 8, 12 і 13 років.

Постраждали 15 осіб, серед яких дев‘ять перебувають у тяжкому стані. Чотирьох з них дістали з-під уламків. Серед поранених - двоє громадян України. Вони перебувають у лікарні "Сан Мартін".