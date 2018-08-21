У Чехії церемонія пам'яті жертв радянського вторгнення перетворилася на протест проти прем'єра (відео)

Натовп супроводжував виступ чеського прем'єр-міністра Бабіша скандуванням гасла «Ганьба».

У Празі церемонія пам'яті жертв радянського вторгнення до Чехословаччини 1968 року перетворилася на протест проти чеського прем'єра Андрія Бабіша.

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Як повідомляє AP, тисячі людей освистали Бабіша, коли він прибув на церемонію перед будівлею Чеського громадського радіо в Празі – місця, де 50 років тому виникло запекле зіткнення між беззбройними цивільними та іноземними військами. У вуличному конфлікті тоді загинули 17 людей.

Натовп супроводжував виступ Бабіша скандуванням гасла «Ганьба». Прем'єр не став негайно реагувати на протест.

Premiér z bezprostřední blízkosti možná v nejhorších chvílích své politické kariéry - podruhé... Bez komentáře... pic.twitter.com/ZO9OAGN7M5 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) 21 серпня 2018 р.

Відзначається, що Бабіш – політик-популіст та мільярдер, залишається суперечливою постаттю через політичну угоду з чеською Компартією та звинуваченнями в шахрайстві. Його позиція ускладнюється також заявами про те, що він співпрацював зі спецслужбами комуністичної доби.

Довідка УНІАН. 5 серпня 1968 року в Чехословаччині почалася так звана "Празька весна" - період політичної лібералізації, що супроводжувався масовими протестами проти радянського впливу.

Спроба країни звільнитися від іноземного впливу завершилась масштабним вторгненням радянських військ і військ країн Організації Варшавського договору у ніч на 21 серпня. Ключову роль у розгромі "Празької весни" зіграла Радянська армія - в країну були введені близько 200 тисяч солдатів та близько 5 тисяч танків.

За найскромнішими оцінками, в ході вторгнення було вбито 108 і поранено понад 500 громадян Чехословаччини. Після військового вторгнення СРСР розпочався період жорстких репресій, які тривали аж до чехословацької «Оксамитової революції» 1989 року.