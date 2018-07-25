ЗМІ оприлюднили запис розмови Трампа про виплати моделі Playboy

На записі йдеться в тому числі про виплати моделі Playboy, яка заявила про зв'язки з американським президентом.

Телеканал CNN оприлюднив запис розмови президента США Дональда Трампа і його колишнього юриста Майкла Коена.

На записі йдеться в тому числі про виплати моделі Playboy, яка заявила про зв'язки з американським президентом.

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Після того, як адвокат каже «нам доведеться заплатити» і згадує «фінансування», Трамп згадує платіж готівкою. Із запису неясно, чи пропонує він заплатити готівкою або відхиляє цю пропозицію.

Адвокат Trump Organization Алан Футерфас спростував, що Трамп пропонує заплатити готівкою.

«Будь-хто, хто знає що-небудь про компанію або про те, як президент веде бізнес, знає, що немає ніяких готівкових грошей. Все задокументовано», — підкреслив юрист.