У Санкт-Петербурзі активісти привітали Україну з Днем незалежності, є затримані

Під час своїх пікетів активісти висловили захоплення мужністю українців, які захищають свою землю, і обурення щодо російської політики.

У Санкт-Петербурзі в п'ятницю півтора десятка активістів вийшли на одиночні пікети на Невський проспект, щоб привітати Україну з Днем незалежності.

За словами організатора пікетів, активістки Петербурзького демократичного руху "Солідарність" Ольги Смирнової, акція носить одночасно антивоєнний і антиімперський характер, повідомляє Радіо Свобода.

Учасники пікетів нагадали про трагічні події 4-річної давнини, про Іловайський котел, в якому загинули сотні українських військових.

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Під час своїх пікетів активісти висловили захоплення мужністю українців, які захищають свою землю, і обурення щодо російської політики – від анексії Криму і військового вторгнення на Донбас до переговорів з питання звільнення українських політв'язнів із російських в'язниць, які учасники пікетів називають цинічними торгами.

Активісти збирали на Невському проспекті підписи під вітальними листівками, щоб потім передати їх у консульство України. Вони закликали також не забувати про Олега Сенцова і його голодування, яке вони називають смертельним.

Крім того, учасники акції брали короткі інтерв'ю у перехожих про їхнє ставлення до української проблеми, щоб потім зробити відеоролик і розмістити його в інтернеті. Деякі перехожі реагували на пікети агресивно, було два напади на активістів.

Затримано двоє: один нападник та один активіст "Солідарності".

Раніше УНІАН повідомляв, що лідери іноземних держав привітали українців з Днем Незалежності, бажають миру, розвитку і процвітання.