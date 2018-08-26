В Афганістані ліквідували ватажка місцевого осередку "Ісламської держави"

Саад Архабі разом з десятьма своїми прибічниками загинув напередодні ввечері у провінції Нангархар внаслідок серії авіаударів.

В Афганістані ліквідували ватажка місцевого відділення терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) Саада Архабі.

Про це сьогодні повідомила афганська спецслужба Національний директорат безпеки (NDS), передає Deutsche Welle.

У поширеному повідомленні спецслужби йдеться, що Архабі разом з десятьма своїми прибічниками загинув напередодні ввечері у провінції Нангархар внаслідок серії авіаударів.

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Окрім того, повідомляється про знищення двох таборів бойовиків ІД і великої кількості зброї та боєприпасів. У повідомленні не вказується, хто здійснив авіаудар: американська чи афганська авіація.

Архабі був уже четвертим керівником ІД у Афганістані. Його попередники були так само убиті під час авіаударів.

ІД має не більш як 3 тисяч бойовиків у Афганістані, зазначає інформагенція dpa. Тривалий час вони діяли лише у провінціях Кунар та Нангархар на сході країни. Головною ісламістською силою в Афганістані залишається "Талібан", який також веде боротьбу проти ІД - переважно через контроль над територією. 1 серпня понад 150 бойовиків ІД здалися афганським військам у провінції Джаузджан, що в армії та "Талібані" назвали кінцем присутності ІД на півночі Афганістану.