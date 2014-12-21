ВООЗ: Хворих на Еболу вже більш ніж 19 тисяч
08:41, 21 грудня 2014Світ
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Кількість загиблих складає майже 7400 людей.
REUTERS
Кількість загиблих від вірусу Ебола складає майже 7400 людей, повідомляє ВООЗ.
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Всього ВООЗ інформує про 19031 випадків захворювання на вірус Ебола.
Раніше стало відомо, що в Сьєрра-Леоне введена заборона на проведення публічних різдвяних заходів у зв'язку з поширенням Еболи.
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