Майже 18,5 тисяч осіб у світі заразилися Еболою

Про це свідчать опубліковані дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомляє ТАСС.

Згідно з "відомостями з місць", які надійшли до штаб-квартири ВООЗ, з початку нинішньої епідемії 18464 людини захворіло і 6841 помер. Найбільш складною залишається ситуація у Ліберії, де 7797 хворих і 3290 померлих. Далі йдуть Сьєрра-Леоне (8273 і 2033) і Гвінея (2394 і 1518).

Читайте такожРозробникам вакцин від вірусу лихоманки Ебола дали імунітет проти судових позовів

У ВООЗ вважають, що "на національному рівні Гвінея, Ліберія і Сьєрра-Леоне мають достатні можливості" для лікування хворих, а також для проведення похорону померлих з дотриманням відповідних санітарних правил. Однак на місцевому рівні в деяких районах такі можливості оцінюються експертами як недостатні.

Дані ВООЗ враховують як підтверджені випадки Еболи, так і "ймовірні", а також "підозри на захворювання".