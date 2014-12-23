Влада Калінінграду заборонила громадянам збиратися вночі біля центральної ялинки

14:55, 23 грудня 2014
Світ
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Керівництво російського міста Калінінград знову прийняло рішення відмовитися від новорічних святкових заходів у ніч на 1-е січня.

В Калининграде ночных новогодних торжеств не будет / www.wallsgeneration.ru

Новорічні заходи на площі Перемоги почнуться вранці 1 січня, сказав мер Калінінграда Олександр Ярошук, передає Калінінград.ru.

«Нічого робити на площі вночі, я вважаю. Погіршення криміногенної обстановки нам ні до чого. Для когось це свято, а для правоохоронних органів серйозне випробування і напруга. Часто траплялися проблеми і трагедії», - заявив мер.

Олександр Ярошук також заявив, що піротехнічного шоу теж не буде. «Грошей немає! Боже збав, який салют», - запевнив міський голова.

Відзначимо, що в минулому році в Калінінграді також було прийнято рішення відмовитися від заходів в новорічну ніч. Олександр Ярошук заявив тоді, що перестав ходити до головної ялинки, тому що не бачив там калінінградців.

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