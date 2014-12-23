Влада Калінінграду заборонила громадянам збиратися вночі біля центральної ялинки

Новорічні заходи на площі Перемоги почнуться вранці 1 січня, сказав мер Калінінграда Олександр Ярошук, передає Калінінград.ru.

«Нічого робити на площі вночі, я вважаю. Погіршення криміногенної обстановки нам ні до чого. Для когось це свято, а для правоохоронних органів серйозне випробування і напруга. Часто траплялися проблеми і трагедії», - заявив мер.

Олександр Ярошук також заявив, що піротехнічного шоу теж не буде. «Грошей немає! Боже збав, який салют», - запевнив міський голова.

Відзначимо, що в минулому році в Калінінграді також було прийнято рішення відмовитися від заходів в новорічну ніч. Олександр Ярошук заявив тоді, що перестав ходити до головної ялинки, тому що не бачив там калінінградців.