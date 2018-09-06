The Guardian: Нові викриття у справі Скрипаля збережуть санкції проти Росії за війну проти України

Переконливі докази причетності офіцерів російської військової розвідки до отруєння на британській території посилять підтримку Британії.

Влада Великої Британії надзвичайно швидко змогла з’ясувати імена тих, хто спробував вбити екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його доньку Юлію у Солсбері за допомогою хімічної зброї.

Представлення надійних доказів поставить Кремль в глухий кут і розвінчає його відкриті насмішки на британським урядом, який звинувачував Росію у замаху. Але чи зміниться щось в результаті?

Про це пише The Guardian, додаючи, що двосторонні відносини між Лондоном і Москвою зараз настільки погані, що навряд чи їм є куди погіршуватися. В березні Британія видворила 23 російських дипломатів, які були агентами розвідки під прикриттям, щоб «серйозно скоротити» російські розвідувальні можливості в королівстві на кілька років. Тоді прем’єр-міністр Тереза Мей заявила, що в інтересах Лондона підтримувати діалог з Москвою. Однак, в нинішній атмосфері жодна сторона не шукає того, що дипломати називають «взаємодією». Натомість британський уряд заявив про зміцнення захисту країни проти подібної активної в майбутньому, хоча нові заходи лишилися без уточнень.

Читайте такожУ Британії заявили, що за отруєння Скрипалів відповідальний Путін

У березні, коли британські прикордонники швидко обшукали пасажирський літак «Аерофлоту», який прибув з Москви, це послало застережний сигнал Кремлю. Однак, не зрозуміло, як далеко британський уряд хоче зайти у цьому підході. Є також причини боятися симетричної російської відповіді.

Заходи проти брудних російських грошей у Британії наразі розчаровують своєю розмитістю. Виступаючи перед парламентом після отруєння Скрипаля, Мей сказала, що Національна агенція з питань кримінальних злочинів (NCA) використає всі законні інструменти проти корумпованих еліт, які ховають свої гроші на британській землі. Але коментуючи запровадження «Ордеру про багатство незрозумілого походження», в NCA сказали, що не бачать можливості використати цей важіль проти росіян.

Після замаху на Скрипаля міністерство внутрішніх справ Великої Британії почало перегляд справ 700 росіян, які отримали інвестиційні візи до 2015 року, щоб виявити випадки переведення брудних грошей у королівство. Однак, немає жодних ознак того, ці заходи хоч якось зачеплять тих, кого вони мали б стосуватися в першу чергу. Поліція і MI5 також розслідують смерть 14 інших росіян у Британії, до яких може бути причетний уряд Росії. Однак, поки немає жодної інформації про прорив у цих справах.

Щоб показати Кремлю серйозність своїх намірів захистити Британію від зловісного російського втручання, Лондон повинен зробити чіткі кроки для того, щоб очистити лондонський Сіті. Втім, сигнали поки були дуже змішані. Котирування компанії En+ на Лондонській фондовій біржі минулого року, попри те, що вона належить другу Володимира Путіна Олегу Дерипасці, довело, що Міністерство закордонних справ і регулятор Сіті «сплять за кермом». В цей час, компанія олігарха вийшла на торги у Британії, щоб рефінансувати борг російського державного банку, який потрапив під санкції Євросоюзу і США.

Читайте такожУ Британії хочуть посилити санкції проти Росії

Втім, після нападу на Скрипаля парламент схвалив вимогу для Британських заморських територій включно з Віргінськими островами з’ясовувати і заносити до державного реєстру кінцевого бенефіціара компаній. Через це заможні росіяни не зможуть анонімно ховати брудні гроші у Великій Британії. Втім, ця вимога почне діяти лише наприкінці 2020 року.

Втім, Лондон здобув велику перемогу в дипломатичному полі, адже ЄС і союзники по НАТО рішуче підтримали британську сторону. Британські дипломати змогли переконати інші уряди видворити російських шпигунів зі своєї території.

Тепер визначення імен головних підозрюваних у атаці в Солсбері допоможе зберегти в силі санкції США і Європи проти Росії, введені за російське військове вторгнення в Україну. Обвинувачення стануть на заваді Дональду Трампу і деяким європейським лідерам, які закликають до покращення відносин з Москвою.

Вчевидь, навіть після Brexit у Лондона буде підтримка європейських партнерів у протистоянні російським загрозам. Остання порція санкцій США, запроваджених у відповідь на отруєння Скрипаля, доводить, що американські і британські інтереси все ще збігаються. Тож рівень солідарності з Британією ще здивує Росію.