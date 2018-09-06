В США сталася стрілянина у банку, загинуло чотири людини

Стрілець увійшов у вестибюль банку і відкрив вогонь. Правоохоронці, які перебували на місці, також почали стріляти.

В результаті стрілянини, яку вчинив невідомий у приміщенні банку американського міста Цинциннаті, загинули четверо людей, включаючи самого нападника.

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За даними начальника місцевої поліції, невідомий вчинив стрілянину вранці (за місцевим часом) 6 вересня.

Стрілець увійшов у вестибюль банку і відкрив вогонь. Правоохоронці, які перебували на місці, також почали стріляти.

Поки не відомо, чи був злочинець застрелений офіцерами поліції, чи вчинив самогубство.

Одна з жертв померла на місці. Мер Цинциннаті Джон Кренлі заявив, що стрілець «активно вів вогонь по безневинних жертвах».

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня три людини загинуло внаслідок стрілянини в американському Джексонвіллі (штат Флорида).