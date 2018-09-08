Екс-радника Трампа засудили до 14 діб у в'язниці

Пападопулос став першим фігурантом розслідування Мюллера, якому винесли вирок.

7 вересня окружний суд Вашингтона засудив Джорджа Пападопулоса, колишнього радника президента США Дональда Трампа, до 14 діб тюремного ув'язнення за давання неправдивих свідчень ФБР про свої зустрічі з представниками Росії напередодні виборів президента у 2016 році. Про це повідомляє The New York Times. Пападопулоса також засуджено до штрафу $9500, 200 годин громадських робіт і року в'язниці умовно.

Екс-радник Трампа став першим фігурантом розслідування команди спецпрокурора Роберта Мюллера, щодо якого ухвалено вердикт суду. Даючи свідчення ФБР 27 січня 2017 року у справі про втручання РФ в американські вибори, Пападопулос заявив, що його зустріч у березні 2016 року з лондонським професором, у якого були зв'язки з російськими чиновниками, відбулася до того, як його було призначено радником передвиборчої кампанії.

Водночас, за даними слідства, екс-радник Трампа вже знав про призначення. Пападопулос також розповів, що ще до призначення зустрічався з якоюсь росіянкою. За даними слідства, зустріч відбулася 24 березня 2016 року – після його приходу в команду Трампа. Цю росіянку професор відрекомендував Пападопулосу як родичку президента РФ Володимира Путіна, хоча це було неправдою. 30 жовтня 2017 року Пападопулос зізнався в даванні неправдивих свідчень. В офісі Мюллера вимагали для екс-радника президента шестимісячного тюремного ув'язнення. Спецпрокурор заявив, що неправдиві свідчення Пападопулоса "завдали шкоди розслідуванню урядом втручання Росії у президентські вибори 2016 року".