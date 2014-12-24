Росія вже передумала летіти на Місяць - "кругом вороги"

"Нам говорять деякі фахівці, в тому числі із Роскосмосу, полетіли на Місяць, давайте її освоювати. Раніше мені самому ця ідея подобалася. Але зараз треба порахувати, скільки це буде коштувати грошей. Які у нас є реальні цілі на Місяці, які там є корисні копалини - треба зважати, грошей у нас зараз мало, і ми у ворожому оточенні", - заявив Рогозін в ефірі телеканалу "Росія 24", передає Росбалт.

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Віце-прем'єр також прокоментував плани з освоєння Марса. "Ще раз говорю: давайте рахувати. Ось НАСА цікавить Марс. Хоча і в цьому я сумніваюся - ну полетять вони туди, доведуть, що їх астронавти можуть сісти на Марс. Ну і що далі? А які конкретні завдання ми зможемо вирішити на Марсі - треба думати", - додав він.

Раніше віце-президент Об'єднаної ракетно-космічної корпорації (ОРКК) Віталій Лопота заявив, що Місяць російським космонавтам поки не доступна.

"Щоб досягти поверхні Місяця екіпажем у три людини, потрібна ракета вантажопідйомністю не менше 130-150 тонн на нижню орбіту. На жаль, таких носіїв сьогодні немає. А ті носії, які є, не дозволяють цього зробити", - зазначив він.

"Ми сьогодні створюємо ракети вантажопідйомністю 20 тонн на нижній орбіті, в недалекому майбутньому дійдемо до 25 тонн, але, щоб підлетіти до Місяця, потрібні маси на навколоземній орбіті 75 тонн. А щоб ще приземлитися і полетіти назад, потрібно принаймні подвоїти цю вантажопідйомність", - розповів він.

На його думку, у Росії немає чіткої стратегії розвитку космічної галузі, а про польоти космонавтів на Марс можна буде думати не раніше, ніж через десять років.

"Буде потрібно не менше десяти-п'ятнадцяти років, щоб підійти до вирішення цієї задачі, яка повинна бути вписана в сценарій подальшого еволюційного розвитку російської космонавтики", - упевнений віце-президент.

Між тим, віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін називав три стратегічні завдання, які стоять перед Росією в космічній сфері: "розширення нашої присутності на низьких навколоземних орбітах і перехід від їх освоєння до використання; освоєння з подальшою колонізацією Місяця і окололунного простору; підготовка і початок освоєння Марса та інших об'єктів Сонячної системи".