Washington Post: Ураган "Флоренція" змусив армію США передислокувати літаки, кораблі і цілі бази

Американських військових у зоні ураження звільнили від служби і дозволили переїхати в більш безпечні регіони на відстані 800 кілометрів від своєї бази.

Військово-морські сили США перебазовують особовий склад і кораблі через наближення урагану "Флоренція".

У цей час військово-повітряні і сухопутні сили перекидають бойові літаки на більш безпечні бази. Незначні ж групи морських піхотинців, які лишаються в небезпечній зоні, активно «окопуються».

Про це пише Washington Post, додаючи, що в зоні ураження урагану "Флоренція" опинилися найбільш відомі військові бази США, зокрема «Кемп-Леджейн» у Північній Кароліні, морська станція «Норфолк» у Вірджинії і рекрутське депо морської піхоти «Перріс-Айленд» у Південній Кароліні.

Тисячі морських піхотинців разом з сім’ями вже покинули базу «Кемп-Леджейн» у Джексонвіллі. Однак, військове командування повідомило, що ті, хто лишиться на місці, будуть забезпечені їжею, водою і захистом.

«З 1941 року ця база і її піхотинці тренувалися для того, щоб розбиратися з кризами як вдома, так і за кордоном. І ураган "Флоренція" не виключення», - заявив бригадний генерал Джуліан Алфорд.

Читайте такожСША готуються до удару урагану "Флоренс": мільйон людей евакуюють

Деякі члени родин військових почали скаржитися у Facebook на те, що в «Кемп-Леджейн» ніхто не оголосив примусову евакуацію. Залишити місцевість можна лише добровільно. Та у всякому разі, весь особовий склад звільнили від служби на час урагану. Солдатам сказали, що вони можуть переїхати разом з сім’ями в іншу місцевість в радіусі 800 кілометрів навколо Джексонвілля.

Прес-секретар військового командування «Кемп-Леджейн» Нат Фагі сказав, що база – найбезпечніше місце для всіх, хто вирішив лишитися. Укриття на її території вже відкриті для всіх і укомплектовані всім необхідним. Видання пише, що всього на базі проходять службу 40 тисяч американських військових. Скільки з них вирішили лишитися і зустріти ураган точно не відомо.

На базі американських сухопутних військ «Форт-Брагг» у Північній Кароліні повідомили, що більша частина гелікоптерів 82-ї військово-повітряної дивізії були евакуйовані в штат Джорджія. У Вірджинії представники військово-морського флоту віддали наказ про евакуацію для всього військового персоналу і цивільних, а також резервістів, які живуть в певних прибережних регіонах.

Читайте такожNASA показало, як потужний шторм наближається до узбережжя США (фото, відео)

Наказ з’явився після того, як військово-морські сили почали відправляти десятки своїх кораблів, які базуються у Вірджинії, у відкрите море. Останні два судна: корабель-шпиталь USNS Comfort і авіаносець USS Abraham Lincoln, - покинуть військово-морську базу «Норфолк» сьогодні впродовж дня. Понад 30 кораблів були відправлені у більш спокійні води Атлантичного океану.

ВПС США і Національна гвардія перебазували свої літаки подалі від узбережжя Вірджинії вглиб Огайо. Представники авіабази «Ленглі» повідомили виданню, що місцеві F-22 і тренувальні літаки Т-38 Talon сьогодні вирушать на авіабазу національної гвардії «Рікенбакер» в центральній частині штату Огайо. Слідом за ними вирушить близько 100 солдатів.