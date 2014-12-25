Джорджа Буша-старшого не випустили з лікарні

Про це повідомив прес-секретар сім'ї колишнього президента, передає Reuters.

Два роки тому Буш провів сім тижнів у лікарні Х'юстона з бронхітом і пов'язаних з ним захворювань.

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Як повідомляв УНІАН, Джордж Буш-старший був госпіталізований напередодні через труднощі з диханням.