Джорджа Буша-старшого не випустили з лікарні
02:17, 25 грудня 2014Світ
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Колишній президент США Джордж Буш-старший залишається в лікарні у Х'юстоні в якості запобіжного заходу.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар сім'ї колишнього президента, передає Reuters.
Два роки тому Буш провів сім тижнів у лікарні Х'юстона з бронхітом і пов'язаних з ним захворювань.
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Як повідомляв УНІАН, Джордж Буш-старший був госпіталізований напередодні через труднощі з диханням.
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