У Кремлі черговий раз відхрестилися від причетності до справи «Скрипалів»

За словами Пєскова, росіяни Петров і Боширов, підозрювані Лондоном в отруєнні Скрипалів, не порушували законів у Росії, й немає офіційних даних і про те, що вони порушували якісь закони за кордоном.

У Кремлі назвали «неприйнятною» асоціацію справи «Скрипалів» із керівництвом РФ, тому що дорікати Росії у брехні «абсурдно».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Позиція Росії не зазнала жодних змін, вона абсолютно однозначна, прозора і послідовна. Ми вважаємо неприйнятними будь-які асоціації керівництва РФ або російської держави з тим, що сталося в Солсбері», - сказав Пєсков журналістам.

«Закидати Росії у брехні після виступу двох російських громадян - це також абсурдно. Це прості громадяни, вони теж не мають стосунку до російської держави», - наголосив прес-секретар російського лідера.

За його словами, росіяни Олександр Петров і Руслан Боширов, підозрювані Лондоном в отруєнні Скрипалів, не порушували законів у Росії, й немає офіційних даних і про те, що вони порушували якісь закони за кордоном.

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«Тут не питання, на користь це (інтерв'ю) Росії чи не на користь. Британська сторона назвала двох російських громадян і звинуватила їх у причетності до цієї події. Двоє російських громадян з'явилися, власне, президент на форумі сказав, що їх встановили, подивилися, хто вони такі. Це дійсно було», - сказав Пєсков.

При цьому він зазначив, що російські правоохоронці не вчиняли стосовно них будь-яких дій, оскільки для цього немає підстав.

«Ніяких дій стосовно них не вчинялося, бо немає жодних підстав для цього. Ніякі закони вони не порушували на території Російської Федерації. І нам також невідомо офіційно про те, що вони порушували якісь закони десь ще в світі», - сказав Пєсков.

Водночас він заявив, що РФ у разі запиту від Британії про допомогу в розслідуванні цієї справи розгляне його в суворій відповідності до законодавства.

«Існує певний механізм з надання правової допомоги, який регулюється і двосторонніми документами, і міжнародним законодавством. Безумовно, в разі надходження такого офіційного звернення з Лондона воно буде в суворій відповідності до законодавства розглядатися російською стороною», - сказав він.

«Я хочу вам це нагадати і прошу вас це не забувати. З самого початку британська сторона досить жорстко відмовилася від такої взаємодії і співпраці. З того часу будь-яких змін у позиції наших британських візаві ми не спостерігаємо», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості в британському місті Солсбері.

Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичним речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.

Організацією із заборони хімічної зброї підтверджені висновки Великої Британії щодо застосування токсичної хімічної речовини в Солсбері.

5 вересня британська поліція повідомила, що підозрює в отруєнні Скрипалів громадян РФ Петрова і Боширова.

Міністр безпеки Великої Британії Бен Уоллес заявив, що основну відповідальність за отруєння Скрипалів покладає на президента РФ Володимира Путіна. Він зазначив, що Петров і Боширов є співробітниками ГРУ.

Крім того, Організація із заборони хімічної зброї підтримала висновки Британії, що таку саму хімічну нервово-паралітичну речовину було застосовано при отруєнні Дони Стерджесс і Чарльза Роулі в Еймсбері, як і при отруєнні Скрипалів.