Сьогодні в Чорне море увійде американський есмінець USS Donald Cook

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Військово-морських сил США в регіоні "Європа-Африка".

"USS Donald Cook (DDG 75) увійде в Чорне море 26 грудня 2014 року для забезпечення миру та стабільності в регіоні", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Чорне море увійде ракетний есмінець США "Росс"Разом з тим зазначається, що присутність ракетного есмінця в Чорному морі є підтвердженням відданості Сполучених Штатів виконувати свої зобов'язання з посилення партнерства та спільних бойових можливостей між США, НАТО та регіональними партнерами в Чорному морі.