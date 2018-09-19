Foreign Policy: Україна нещасна багато років з вини Манафорта і його клієнтів

В країні, де навіть антикорупційні прокурори зловживають повноваженнями, влада залишається в руках корумпованих людей.

В Україні, де корупція дуже поширена, мало хто чекає, що судова система дійсно забезпечить правосуддя.

Тому новини про те, що екс-радника колишнього президента-втікача Віктора Януковича засудили за двома обвинуваченнями, пов’язаними з його роботою в Україні, стали рідкісним приводом для святкування в Києві.

Про це пише видання Foreign Policy. Судові документи в США розкривають кримінальну діяльність Пола Манафорта і підтверджують, що він отримав понад 60 мільйонів доларів за лобізм на користь Януковича і його політичної партії впродовж 2006-2016 років. Американський політтехнолог відмив ці гроші через цілу мережу фальшивих компаній і банківських рахунків як в США, так і за їхніми межами. Також у договорі зі слідством про визнання вини Манафорта вказані деталі про те, як американець організував поширення негативних історій про екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко, яку Янукович кинув за ґрати.

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«Моя мета – підкласти трохи бруду Тимошенко», - писав він у записці своїм лобістам.

У іншому документі Манафорт писав: «У мене є людина, яка просуває цю інформацію в NY Post. Бада-бім-бада-бум!». Хоча судові документи викривають деталі того, як саме американець вів свої справи, його історія була добре відомою по обидва боки Атлантичного океану ще за довго до оголошення вироків. Перш ніж очолити виборчий штаб Дональда Трампа, Манафорт зробив собі ім’я в якості «політичного режисера», який підживлював ендемічну корупцію в Україні. Втім, після радості від його покарання в Америці в Україні лишиться неприємний осад.

«Через чотири роки після революції на Майдані країна не дуже просунулася до вирішення своїх проблем з хабарництвом. Навіть нових антикорупційних прокурорів ловили на тому, що вони зловживали своїм службовим становищем у приватних інтересах», - пише видання.

Манафорт і його компанія DMP International більше десяти років працювали в Україні над політичними кампаніями для низки олігархів і сумнівних політиків. Після Помаранчевої революції 2004 року, коли учасники протестів не дозволили Януковичу сфальсифікувати свою перемогу, Манафорт реабілітував імідж проросійського політика і його партії. Завдяки йому Янукович став президентом в 2010 році. І навіть коли його режим був повалений в 2014 році, багато його прихильників і політичних партнерів все одно лишилися при владі у Києві.

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Україна багато років живе нещасливо не в останню чергу з вини Манафорта і його клієнтів. Його політичний театр, в якому яскравий фасад приховує старомодні злочини, досі працює. Зважаючи на все це, засудження Манафорта в США стало причиною для певного оптимізму в Києві, де антикорупційні обіцянки після Майдану втілюються повільно.

«Ми були приємно здивовані тим, наскільки швидким може бути правосуддя. Ми вважаємо справи проти Манафорта взірцевими для українських правоохоронних і судових органів», - сказала виданню директор Центру протидії корупції Дарія Каленюк.

«Ми роками чекали правосуддя над Януковичем. Але цього так і не сталося. Тепер ми бачимо, як справедливість здійснюється швидко і неупереджено над дуже впливовою людиною», - додала вона.

Засудження Манафорта в США підняло дух українських антикорупційних активістів, але також трохи знервувало тих, в чиїх руках зосереджена влада.

21 серпня, того ж дня, коли Манафорта визнали винним за 8 обвинуваченнями, генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив про відкриття розслідувань проти кількох колишніх чиновників з адміністрації Януковича, які вели справи з Манафортом. До контактів американця входило багато впливових олігархів і політиків в Україні включно з Сергієм Льовочкіним, Рінатом Ахметовим, Сергієм Тігіпком, Борисом Колесніковим, Віктором Пінчуком і Андрієм Клюєвим. Згідно з судовими документами, всі вони заплатили Манафорту 65,9 мільйонів доларів за його роботу. Генпрокуратура також веде три справи, пов’язані з американцем, в той час як САП розслідує справи, пов’язані з так званою «чорною бухгалтерією Партії регіонів», а якій теж фігурує ім’я політтехнолога.

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Втім, нажаль, стан системи юстиції в Україні говорить про те, що без зовнішньої допомоги всі ці справи ніколи не дійдуть до зали суду. Щоб перекреслити десятиліття корупції, знадобляться ще десятиліття роботи. Попри певні позитивні зміни в Україні, її систему судів досі важко назвати незалежною. А широкий вплив олігархів буде важко демонтувати.

Згідно з опитуваннями, лише 8% українців схвалюють діяльність судів і прокурорів. На сьогодні Збройні сили України лишаються єдиним державним органом з високим рівнем схвалення – 62%. Однак, внутрішні чвари серед новостворених антикорупційних відомств блокують прогрес розслідувань, які вони повинні проводити.