На обкладинці Time Путіна перетворили на маленьку мотрійку (фото)

Російського президента зобразили у вигляді найменшої мотрійки.

Редактор журналу Time Ден Стюарт опублікував обкладинку жовтневого номера, на якій зображений президент Росії Володимир Путін.

Читайте такожТрамп вже хоче нової зустрічі з Путіним

Обкладинка, на якій стоїть велика розібрана мотрійка у вигляді глави США Дональда Трампа, опублікована на сторінці журналіста в Twitter.

На задньому плані - менші мотрійки. Путіна зобразили у вигляді найменшої.

Наступний номер журналу присвячений політичним відносинам Москви і Вашингтона під час президентських виборів США у 2016 році.

"Всі люди царя. Як олігархи Путіна потрапили всередину команди Трампа", — так назвали жовтневий номер.

"All the Czar's Men." @shustry's close look at putin's circle of oligarchs leads the international edition of TIME this week with an illustration by @TonkaOBrienhttps://t.co/cJGCjCfaU8pic.twitter.com/iTQUhatxVh — Dan Stewart (@thatdanstewart) September 20, 2018

Як повідомляв УНІАН, раніше американський журнал Time вийшов з обкладинкою, на якій зображено обличчя з рисами президентів США і Росії - Дональда Трампа і Володимира Путіна.