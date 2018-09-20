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На обкладинці Time Путіна перетворили на маленьку мотрійку (фото)

19:29, 20 вересня 2018
Світ
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Путін на обкладинці з'явився у вигляді маленької мотрійки / фото twitter.com/thatdanstewart

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Обкладинка, на якій стоїть велика розібрана мотрійка у вигляді глави США Дональда Трампа, опублікована на сторінці журналіста в Twitter.

На задньому плані - менші мотрійки. Путіна зобразили у вигляді найменшої.

Наступний номер журналу присвячений політичним відносинам Москви і Вашингтона під час президентських виборів США у 2016 році.

"Всі люди царя. Як олігархи Путіна потрапили всередину команди Трампа", — так назвали жовтневий номер.

Як повідомляв УНІАН, раніше американський журнал Time вийшов з обкладинкою, на якій зображено обличчя з рисами президентів США і Росії - Дональда Трампа і Володимира Путіна.

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Теги: #Дональд Трамп#Володимир Путін