Китай розлючений санкціями США за купівлю зброї у Росії

Нові американські заходи тиску на Москву зачепили китайську оборонну галузь.

Китай закликав США скасувати санкції, запроваджені проти підрозділів китайської армії. При цьому у Пекіні застерегли, що якщо Вашингтон цього не зробить, йому доведеться «понести наслідки».

Про це повідомляє BBC, нагадуючи, що під американські антиросійські санкції потрапив Департамент розвитку обладнання Китаю (EDD), який відповідає за покращення військових технологій. Крім того, Вашингтон додав у свій «чорний список» голову відомства Лі Шаньфу за «значні трансакції» з російським експортером «Рособоронекспортом». Таким чином, всі активи і рахунки EDD і її керівника в Америці були заморожені. А вести з ними справи заборонено під страхом потрапити під американський тиск.

У США пояснили, що не збиралися новими заходами нашкодити оборонній здатності інших країн. Однак, Пекін порушив американські санкції проти Москви, які були запроваджені через російське військове вторгнення в Україну і втручання у політичне життя США.

Читайте такожСША ввели нові санкції проти десятків пов’язаних з "оборонкою" росіян

Китай купив у Росії 10 літаків Су-35, а також ракети С-400. І саме це стало причиною запровадження санкцій проти нього, адже продавець – «Рособоронекспорт» вже в «чорному списку» США.