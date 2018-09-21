Wall Street Journal: США вдарили по Китаю санкціями за купівлю зброї у Росії

Вперше антиросійські санкції зачепили китайську оборонну промисловість.

Адміністрація Дональда Трампа обклала санкціями два ключових підрозділи військово-дослідного комплексу Китаю за укладання двох угод з Росією про купівлю зброї.

Таким чином, масштаби дії західного тиску розширилися на тлі того, як Вашингтон почав нову стадію кампанії з посилення санкцій проти Москви.

Як пише Wall Street Journal, нові американські обмеження стосуються, зокрема, Департаменту розвитку обладнання Китаю. Вони були введені за купівлю російських винищувачів Су-35 і ракет протиповітряної оборони С-400. Таким чином, нові санкції забороняють всі фінансові і ділові зв’язки з китайською структурою. Вони стануть потужним сигналом для інших країн, які розглядають можливість укласти з Росією схожі контракти на купівлю зброї. Потенційно це може суттєво скоротити доходи Москви. Крім того, американські дипломати сподіваються, що це стати важливим впливу на Кремль.

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У Вашингтоні запевняють, що нові санкції не мали на меті підірвати оборонні можливості інших країн. Однак, це перший випадок, коли Вашингтон взяв на приціл стратегічні підрозділи китайської армії. Під американські санкції потрапив голова Департаменту розвитку обладнання Китаю Лі Шаньфу, який раніше відповідав за кібернетичні, космічні і інші високотехнологічні засоби ведення бою армії КНР.

Представники посольств Китаю і Росії у Вашингтоні не відповідають за запити журналістів і не коментують нові санкції США.