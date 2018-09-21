Business Insider: Втрата ІЛ-20 викриває безсилість Путіна у захисті власних людей

Кремль не здатен подбати ні про своїх солдатів, які беруть участь у його кривавих авантюрах, ні про мирних росіян, які переживають за свої пенсії.

Росія зіштовхнулася з трагедією в Сирії, де її ж союзники помилково збили російський розвідувальний літак ІЛ-20 над Середземним морем. Ця історія підтверджує, що Володимир Путін надзвичайно безпорадний у захисті власних людей.

Про це пише Business Insider, нагадуючи, що одразу ж після падіння ІЛ-20 російське міністерство оборони накинулося зі звинуваченнями на Ізраїль, який проводив в той час власну операцію в Сирії. Сирійські ППО не змогли належним чином взяти на приціл ізраїльські винищувачі і замість цього стрельнули по російському літаку, вбивши 15 росіян на борту за допомогою російської ж ракети.

Читайте такожHaaretz: Росія накинулася на Ізраїль після знищення ІЛ-20, щоб зберегти лице

«На тлі такої щільності літаків у сирійському небі в цьому не було нічого дивного. Це не перший раз, коли Путін має вигляд, ніби він зовсім не здатен захистити своїх людей», - сказала експерт Вашингтонського інституту близькосхідної політики Анна Борщевська.

Після того, як російські генерали звинувачували у всьому Ізраїль і погрожували йому «контрзаходами», Путін назвав падіння ІЛ-20 нещасним випадком, в якому ніхто не був винен. Він не став погрожувати комусь відповіддю. Небо над Сирією лишилося «переповненим» і небезпечним. Російські літаки продовжують літати тими ж шляхами. Сирійські солдати ППО так і лишилися легковажними у виборі цілей. Тож немає жодних гарантій, що трагедія не повториться знову.

Росія втрутилася у сирійську громадянську війну «з гуркотом» у вересні 2015 року. Її літаки врятувати сирійського диктатора Башара Асада і розвернули хід конфлікту, який от-от мав повалити його режим. Російські ракети і військові захистили його, не дозволивши США зачепити бодай пальцем президента Сирії. І не важливо, наскільки жорстоко він обходиться з власним народом.

Читайте такожNational Interest: Росії доведеться щось робити з некомпетентною армією Сирії після збиття ІЛ-20

Але ось минуло три роки. Асад лишився при владі. Росіяни досі помирають у Сирії. А Москва стала ізольована і слабка. Росія втратила 9 літаків і велику кількість гелікоптерів на сирійській території. Солдати США на початку року розбили колону російських найманців, які наблизилися до їхніх позицій у Сирії, вбивши до 300 росіян за допомогою переважаючої сили в повітрі. Нещодавно Америка пригрозила Сирії новим покаранням, якщо вона знову застосує хімічну зброю. А Росія погрожувала вдарити по американським військам на сирійській території. У відповідь на це американські військові відкрили вогонь, щоб змусити росіян передумати і відступити.

Після того, як США завдали удар по Сирії в 2017-2018 роках, Росія постійно погрожувала відповіддю і розірванням зв’язку зі США. Але нічого такого насправді не сталося. Путін постійно намагається виставити себе впливовим гравцем, використовуючи вакуум, який виник через небажання Америки втручатися у сирійську громадянську війну. Але знову і знову Путін демонструє нездатність захистити своїх власних людей.

«Путін заповнив вакуум у Сирії, але для цього йому не потрібна була сила супердежрави. Присутність – це завжди релевантність, саме це і сталося в Сирії», - пояснила Борщевська.

Видання пише, що Путін «не налякав» США, змусивши їх утриматися від вторгнення у Сирію. Він просто вірно оцінив американські настрої і зіграв на відсутності політичної волі в американців, щоб переконати їхніх європейських союзників у байці, ніби Вашингтон «злякався».

Читайте такожCNN: Лише дурень повірить Путіну і його обіцянкам щодо Сирії

«Так багато людей на Заході бояться ризику початку війни з Росією через Сирію. Але цього ніколи не стануться. Вони не хочуть воювати з нами, тому що знають, що не зможуть перемогти», - зауважила Борщевська.

Росія водночас і сильна, і слабка. Вона дійсно змогла за допомогою своїх літаків і військ за три роки врятувати режим у Сирії і встановити бажане статус-кво. Але росіяни відчувають біль через цю кампанію. Агресивні авантюри Путіна в Україні і Сирії призвели до появи економічних санкцій і ізоляції Росії, які шкодять економіці країни. В серпні Путін порушив свою стару обіцянку не підвищувати пенсійний вік, яку він дав у 2005 році. Зважаючи на низький рівень тривалості життя, росіяни можуть і не дожити до дня, коли держава почне їм виплачувати пенсії. Однак, вони можуть побачити, як їхні гроші витрачають на вбивства в Україні і Сирії.

Росія впоралася із завданням зберегти режим Асада в Сирії. Але коли справа стосується захисту життів росіян, втрата ІЛ-20 вказує на «надзвичайно принизливу тенденцію» неспроможності Путіна захистити своїх людей.