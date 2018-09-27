Трамп і Мадуро заявили про готовність зустрітися один із одним

Президент Венесуели заявив, що готовий сісти за стіл переговорів з Трампом, а президент США перед цим сказав, що готовий зустрітися з ким завгодно.

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.

Трамп заявив про це під час зустрічі з журналістами, пише Голос Америки.

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«Звичайно, я відкритий (для спілкування), я готовий зустрітися з ким завгодно», — сказав президент. — «Ми збираємося допомогти Венесуелі; якщо він (Мадуро) тут і якщо він хоче зустрітися... я цього не планував, однак якщо я можу допомогти людям, то саме для цього я тут і знаходжуся».

Трамп додав, що він готовий "до будь-яких варіантів" надання допомоги Венесуелі у виході з економічної і політичної кризи.

Пізніше, виступаючи на 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про готовність зустрітися зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, повідомляє РБК з посиланням на El Universal.

«Сьогодні Венесуела є жертвою постійної агресії з боку тих, хто управляє Сполученими Штатами», - сказав Мадуро.

При цьому він додав, що готовий зустрітися і обговорити з Трампом питання «двосторонніх розбіжностей».

«Я підтверджую з цієї трибуни, що незважаючи на величезні історичні та ідеологічні відмінності <...> я готовий потиснути руку президенту США і сісти за стіл переговорів», — заявив венесуельський лідер.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 21 травня цього року підписав указ про посилення санкцій відносно Венесуели.